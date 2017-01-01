Питание при панкреонекрозе

Панкреонекроз представляет собой прекращение функциональности, иначе отмирание, клеток поджелудочной железы. Процесс носит необратимый характер и является следствием хронического или острого воспаления железы (панкреатита). Для ликвидации патологии необходима операция – некрэктомия поджелудочной железы. После хирургического вмешательства лечение базируется на приеме медикаментозных препаратов, и строгом соблюдении диетического рациона.

Согласно лечебному питанию по В. Певзнеру, диета при панкреонекрозе в постоперационный период включает «стол №0» и «стол №5П». Диетотерапия направлена на уменьшение застойных явлений, торможение панкреатической гиперферментемии (повышенного производства ферментов) и максимальную разгрузку поджелудочной железы (механическое, термическое и химическое щажение).

Справка! Механическое щажение предполагает измельчение пищи, химическое – исключение из рациона пищи, раздражающей поврежденный орган, и правильную кулинарную обработку продуктов, термическое – поддержание температурного режима блюд.

Нулевая схема питания после некрэктомии

В период после некрэктомии пищеварительной системе необходим абсолютный покой, поэтому пациенту показано голодание. Без функциональной нагрузки, то есть, не производя пищеварительных ферментов, процесс регенерации происходит быстрее. Первые 5–6 суток больному разрешается только питье негазированной столовой воды либо минеральной воды Боржоми, Ессентуки, предварительно дегазированной. Поддержание жизнедеятельности осуществляется посредством парентерального (внутривенного) питания.

Спустя указанное время пациента переводят на поэтапные разновидности нулевой диеты при панкреонекрозе. Прием пищи допускается скромными порциями (50–100 гр.), через каждые 2–2,5 часа. Что можно кушать на каждом этапе:

Стол №0А. Несоленый бульон из постного мяса телятины, говядины, кисель (компот) из сухофруктов, ягод шиповника.

Стол №0Б. Расширение рациона, введение жидких каш из круп, предварительно измельченных в кофемолке, белкового омлета на пару.

Стол №0В. Добавляется детское овощное пюре, печеные яблоки.

Длительность каждого этапа зависит от состояния больного. При отсутствии осложнений заболевания пациент переходит на диетический «Стол №5П».

Постулаты лечебного питания

Общие требования организации правильного питания при панкреонекрозе поджелудочной железы включают:

строго лимитированное количество жиров и углеводных продуктов в рационе;

обязательное присутствие в рацион белков;

рациональный режим питания (каждые 2–2,5 часа) и питьевой режим (не менее 1500 мл воды);

ограниченные порции для однократного приема пищи;

исключение кулинарной обработки продуктов способом жарки (только отварные, тушеные и паровые блюда);

лимитированное употребление поваренной соли (5–6 гр. в день);

соблюдение температурного режима напитков и блюд (не слишком горячие и нехолодные).

Дополнительно в меню следует ввести фитоотвары из трав, поддерживающих поджелудочную железу.

Запрещенные продукты

Питание при панкреонекрозе предусматривает полную ликвидацию из меню больного следующих продуктов по категориям:

жирное мясо домашней птицы (утка, гусь), баранины, свинины;

консервация (тушенка, маринады, соления, сгущенка, паштеты, рыбные консервы, варенье, джем);

ветчина и колбасные изделия;

жирная рыба (палтус, сардина, скумбрия, мойва, сайра), икра;

бобовые культуры;

овощи семейства капустные (редька, редис, капуста);

семейство луковые (чеснок, лук, спаржа);

щавель и шпинат;

жирная молочная продукция;

выпечка из сдобного, слоеного, песочного теста;

сладкие блюда и напитки, кофе;

злаковые культуры: ячмень (крупы перловая и ячневая), просо (крупа пшено), кукуруза;

кетчуп, томатная паста, жирные соусы на майонезной основе, хрен;

грибы (во всех видах приготовления, включая бульон);

цитрусовые фрукты;

острые специи;

рыба, сало, мясо, приготовленные посредством копчения.



При заболеваниях поджелудочной железы категорически запрещается алкоголь в любом виде и количестве При заболеваниях поджелудочной железы категорически запрещается алкоголь в любом виде и количестве

Важно! Погрешности в питании при панкреонекрозе могут обернуться для пациента летальным исходом.

Допустимые продукты

Список продуктов и блюд, которые можно есть в период реабилитации, включает:

омлет (паровой либо приготовленный в микроволновой печи);

картофельное или овощное пюре жидкой консистенции на водной основе;

белые сухарики самостоятельного приготовления, галеты;

каши на воде;

куриный бульон (с птицы необходимо снять кожу);

паровые котлеты из куриной грудки и нежирной рыбы;

сырники, приготовленные на пару из обезжиренного творога;

натуральный йогурт;

разваренная вермишель (лапша);

творожные и овощные пудинги;

пюреобразные мясоовощные супы;

фруктово-ягодные десерты (кисель, желе, компот);

некрепко заваренный зеленый чай, минералка без газа.

Чтобы обеспечить поджелудочной железе максимальный комфорт, разрешенные продукты вводятся в рацион постепенно, небольшими порциями.

Диета «Стол №5П»

Переход на пятую диету осуществляется плавно. В течение первых 3–6 дней порции должны укладываться в рамки 150–180 граммов. От любых жиров следует отказаться. Варианты примерного меню на начальном этапе:

Завтрак Ланч Обед Полдник Ужин жидкая геркулесовая каша / омлет на пару, фитоотвар с галетами натуральный йогурт / ягодное желе постный бульон, паровые биточки из куриной грудки, сухарики из белого хлеба / несладкий компот овсяный кисель / печеные яблоки жидкое картофельное иди овощное (морковно-кабачковое) пюре на воде / паровые котлеты из постной рыбы, зеленый чай

За 1,5 часа до сна рекомендуется перекусить белыми сухариками с отваром из целебных трав. Блюда должны быть легкими, не требующими серьезных усилий по их переработке поджелудочной железой.

Расширенный рацион

При положительной динамике рацион пополняется комбинированными блюдами, кисломолочными продуктами, легкими ненаваристыми супами. К употреблению разрешаются:

рыба с содержанием жира ⩽ 8% (минтай, щука, путассу, хек, камбала);

пюреобразные овощные супы на легком мясном бульоне;

нежирное мясо домашней птицы (индейка, курица);

тушеное мясо кролика;

яйца всмятку, омлет, приготовленный в СВЧ или на пару;

творог с жирностью от 0 до 2%, молоко 1,5%;

кисломолочная продукция с жирностью ⩽ от 1,5 до 2,5% (йогурт, кефир, простокваша, ряженка);

сыры: «Рикотта», «Тофу», «Гаудетте»;

геркулесовая, манная каша на молочной основе (жирность молока ⩽ 1,5%);

разваренная гречка, манная и овсяная каши;

брокколи и цветная капуста;

овощи и корнеплоды: свекла, морковь, кабачки, тыква;

вермишель (лапша);

запеченные в СВЧ или духовом шкафу овощи, яблоки;

фруктовое желе и пюре.

мед и мармелад (в минимальных количествах);

соки без сахара из тыквы, персика, моркови, абрикоса.

Питаться следует по той же схеме (5–6 раз в день). Допускается 10–15 граммов сливочного масла ежедневно.



Соки необходимо готовить в домашних условиях, перед употреблением разбавлять кипяченой водой Соки необходимо готовить в домашних условиях, перед употреблением разбавлять кипяченой водой

Рацион «Диеты №5П»

Ежедневный рацион составляется посредством комбинации разрешенных блюд и продуктов. Предлагается следующее примерное меню для основных приемов пищи и перекусов. Варианты для утреннего приема пищи: паровой омлет с легким сыром «Рикотта» («Тофу», «Гаудетте»), манная каша на 1,5% молоке с изюмом, каша из крупы «Геркулес № 3» на воде с добавлением 2% творога, творожная запеканка или манник и творогом в микроволновой печи.

Первые блюда: куриный суп с манной крупой и морковью, пюреобразный суп из моркови и брокколи на курином бульоне, суп с лапшой на бульоне из телятины, куриный бульон с фрикадельками из мяса курицы. Меню для полдника или ланча: яблоки с сыром «Рикотта» или творогом, запеченные в микроволновой печи, паровые сырники + отвар шиповника, галеты + фруктовый кисель, запеченная тыква с медом + несладкий и некрепкий чай, натуральный йогурт + фруктовый (овощной) сок, персиковое желе + зеленый чай.

Основные блюда и гарниры: овощное рагу (исключая капусту) с мясом птицы или кролика, биточки или котлеты из разрешенного мяса, приготовленные паровым способом с брокколи на пару, паровые котлеты из минтая (камбалы) с картофельным пюре на воде, отварная индейка с овощным пюре из кабачков, моркови и брокколи, морковные котлеты на пару с отварной телятиной, запеченная в фольге индейка или курица с вязкой гречневой кашей, вермишель с сыром разрешенных сортов и куриным суфле.

Ускорить приготовление блюд можно при помощи мультиварки. В питании необходимо соблюдать умеренность, однократная порция не должна превышать 200–250 граммов.

Варианты приготовления

Блюда готовятся только из разрешенных продуктов. При использовании рецептов, следует обратить внимания, что еда не сдабривается соусами, специями и сливочным маслом.

Суфле из мяса курицы

Потребуется:

два филе куриной грудки;

200 мл 1,5% молока;

два яйца;

немного соли и сливочного масла.

В яйцах отделить белок от желтка. Мясо курицы разрезать и измельчить в кухонном комбайне или мясорубке. Смешать фарш, молоко и желтки, немного подсолить и пробить блендером. Взбить оставшиеся белки миксером и аккуратно, при помощи деревянной или силиконовой лопатки ввести в фарш. Формочки для кексов смазать сливочным маслом, распределить в них полученную мясную массу. Поставить в духовой шкаф, разогретый до 180°С на четверть часа.



Чтобы суфле получилось пышным, во время приготовления нельзя открывать духовку Чтобы суфле получилось пышным, во время приготовления нельзя открывать духовку

Запеченная камбала или курица

Рецепты блюд похожи по способу приготовления в мультиварке. Время приготовления – 105 мин, режим – «запекание», температура – 145° С. Рыбу помыть, отрезать хвост и голову. Вынуть внутренности, ножницами отрезать плавники, и промыть еще раз. Обсушить бумажным полотенцем, нарезать на порционные куски, и посолить. Каждый кусочек завернуть в отдельный лист фольги. Уложить в мультиварку. Куриное филе замариновать на 20–30 минут в соевом соусе (1 ст. л.) и растительном масле (1 ст. л). Плотно завернуть в фольгу и отправить в мультиварку.

Салат слоеный

Необходимые компоненты:

морковь – 1 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

картофель – 1–2 шт.;

яйца – 2 шт.;

сыр «Рикотта»;

натуральный йогурт 2,5%.

Отварить куриную грудку, морковь, картофель, яйца. Вареное филе пропустить через мясорубку, смешать с «Рикоттой» и пробить блендером. Картофель и морковь натереть на мелкой терке, яичные белки – на крупной терке. Собрать салат слоями: картофель – куриное филе с сыром – яичные белки – морковь. Каждый слой (включая верхний) немного подсолить и смазать йогуртом. Выдержать 1–1,5 часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Итоги

Панкреонекроз является тяжелым осложнением воспалительного процесса в поджелудочной железе. Патология нередко угрожает пациенту летальным исходом. Чтобы не довести заболевание до критической стадии, необходимо строго следить за питанием, своевременно обращаться за врачебной помощью в рецидивные периоды хронического панкреатита.